Британская разведка установила место производства «Новичка» Ранее эксперты британской военной лаборатории в Портон-Дауне заявили, что идентифицировали яд, которым были отравлены Скрипали, однако не установили источник его происхождения, поскольку это не входило в их задачи. Спецслужбы Великобритании установили местонахождение «секретной российской лаборатории», где был произведен нервно-паралитический яд «Новичок» для отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в разведке, информирует svodka.net. Газета не раскрывает, где именно находится предполагаемая лаборатория. При этом утверждается, что Великобритания знала о существовании химической лаборатории по производству яда еще до покушения на Скрипалей, которое произошло 4 марта. По данным таблоида The Sun, лаборатория по производству «Новичка» располагается в районе Ясенево на окраине Москвы, где находится Служба внешней разведки России. В то же время издание The Daily Mail со ссылкой на британскую разведку утверждает, что в России ранее уже проводились тестовые испытания «Новичка», которое в качестве орудия убийства наносили на различные бытовые предметы. Согласно одной из версий, Скрипали были отравлены через ручку на входной двери дома в Солсбери, на которую был нанесен яд. Читайте: Между Россией и Америкой разгорается новая война. Разведка рассказала, кто готовится к битве Ранее эксперты британской военной лаборатории в Портон-Дауне заявили, что идентифицировали яд, которым были отравлены Скрипали, однако не установили источник его происхождения, поскольку это не входило в их задачи. Сергей Скрипаль — прежний сотрудник ГРУ, работавший на британскую разведку. Он был осужден в России за госизмену и в 2010 году выдан Великобритании. 4 марта 2018 года его отравили в Солсбери вместе с его дочерью Юлией, прилетевшей накануне из России. Британские власти заявили, что Скрипалей отравили разработанным в СССР веществом «Новичок» и обвинили Россию в причастности к инциденту. Россия отрицает выдвинутые обвинения и упрекает Великобританию в отсутствии внятных доказательств и недопуске к расследованию отравления. Читайте: Москва получила ответы на вопросы по делу Скрипаля от ОЗХО



