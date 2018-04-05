Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал высылку российских дипломатов "неприкрытым глумлением над международным правом". Лавров заявил, что дело Скрипаля стало инсценированным предлогом для высылки дипломатов Фото: ЕРА По словам российского министра, Запад прибегает к грубым провокациям для "дальнейшей демонизации России".Лавров добавил, что дело об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в британском Солсбери стало "вымышленным и инсценированным предлогом для безосновательной высылки российских дипломатов не только из США и Великобритании, но и из других государств, которым просто-напросто выкрутили руки".Он заявил, что "такого неприкрытого глумления над международным правом, дипломатической этикой мы давно не видели".Лавров сообщил, что Россия продолжит "адекватно реагировать на такие шаги", но также Кремль намерен установить истину. По его словам, Москва настаивает "на предметном и ответственном расследовании в полном соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия".4 марта 66-летнего российского разведчика Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". 22 марта премьер Великобритании Тереза Мэй, сославшись на результаты экспертизы, сообщила канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону, что агент производился в России.После этого около 30 стран мира решили депортировать российских дипломатов. Кремль принял симметричные меры.4 апреля в Гааге состоялась инициированная Россией специальная сессия Организации по запрещению химического оружия, посвященная делу Скрипаля. По ее итогам ЕС призвал Россию сотрудничать с ОЗХО и ответить на вопросы британского правительства. Свои выводы организация представит на следующей неделе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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