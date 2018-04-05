По предварительной информации, первым показанным фильмом станет американская кинокартина "Черная пантера"

Кинотеатр откроется в столице страны Эр-Рияде, сообщает Reuters со ссылкой на власти страны.

По словам источника агентства, первым показанным фильмом станет американская кинокартина "Черная пантера" режиссера Райна Куглера. Фильм снят по мотивам комиксов Стэна Ли и Джека Кирби о вымышленного персонажа издательства Marvel Comics.

Ранее власти Саудовской Аравии подписала соглашение с американской компанией AMC Entertainment Holdings об открытии в стране до 40 кинотеатров в течение пяти лет, отмечает агентство.

В декабря 2017 года министр культуры и информации страны Авад бен Салеха аль-Авада сообщил, что власти Саудовской Аравии с начала 2018 позволит открыть в королевстве общественные кинотеатры после 35-летнего перерыва. Кинотеатры были запрещены в начале 80-х на фоне усиления исламистских настроений в стране.

"За счет развития культурной сферы мы создадим новые рабочие места, дадим новые возможности для обучения, а также расширим возможности королевства в сфере развлечений" , - сказал министр.

Власти Саудовской Аравии ожидает, что к 2030 году в королевстве появится более 300 кинотеатров, даст экономике дополнительные $ 24 млрд и создаст около 30 тыс. Постоянных рабочих мест.