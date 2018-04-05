British Airways ввела новые условия перевозки детей — ими поднят возраст юных путешественников, которым разрешено лететь без сопровождения, с 12 до 14 лет. Об этом сообщает со ссылкой на Аvianews.

Новые правила начнут действовать с 1 мая для бронирований, которые сделаны с этого дня. По билетам, оформленным до 1 мая, дети возрастом 12 лет и выше по-прежнему смогут совершать перелет без обязательного сопровождения.

Согласно правилам, услугу обязательного сопровождения необязательно оформлять для детей, которых сопровождает другой пассажир возрастом 16 лет или старше.



В случае, если путешественник возрастом от 14 до 16 лет все же будет лететь самостоятельно, с 1 мая он должен будет предоставить заполненную форму-разрешение от родителей или опекунов. Данное правило будет действовать вне зависимости от даты оформления билета.



Изменение условий перевозки детей в British Airways объяснили желанием увеличить уровень безопасности детей.

Как сообщал , авиакомпания British Airways отменила все рейсы из британских аэропортов Хитроу и Гэтвик в связи с большим компьютерным сбоем.

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