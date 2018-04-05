Россия не собирается отказываться от продолжения вооруженной агрессии на Донбассе – Полторак

Россия не собирается отказываться от продолжения вооруженной агрессии на востоке Украины, и существует вероятность перерастания конфликта на Донбассе в полномасштабную агрессию Кремля, заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

"По нашим данным, Россия не собирается отказываться от продолжения вооруженной агрессии на востоке Украины. Об этом свидетельствует российское военное присутствие в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и ведение боевых действий против Вооруженных сил Украины. Только в прошлом году наши позиции на востоке враг обстрелял более 15 тыс. раз", - рассказал С.Полторак в интервью газете "Урядовый курьер", опубликованном в четверг.

По его словам, российское руководство ищет путь, чтобы организованную им агрессию на Донбассе превратить в замороженный конфликт, а не урегулировать его.

"Более того, режим Путина еще надеется на возвращение нашего государства в так называемый русский мир и отказ Украины от евроатлантической интеграции. Москва не собирается выполнять Минские соглашения - это не входит в ее планы, как и вывод оккупационных войск с нашей территории и возвращение украинской стороне контроля за участком российско-украинской государственной границы", - отметил министр обороны Украины.

Он сообщил, что оперативные планы противника содержат много вариантов ведения боевых действий на украинской территории.

"Вполне ожидаемо продолжение агрессивных действий на востоке Украины. Более того, существует вероятность перерастания конфликта в полномасштабную агрессию Кремля. Это правда, которая разрушает иллюзии об отказе России от оккупации части нашей территории и вывода ее войск в ближайшей перспективе", - рассказал глава Минобороны.

По его словам, на украинской границе Россия сосредоточила 19 батальонных тактических групп первого и второго эшелонов численностью более 77 тыс. человек, в состав группировки входит около тысячи танков, 2,3 тыс. боевых машин, более 1,1 тыс. артиллерийских систем и около 400 систем залпового огня.

"Украина и в дальнейшем будет поддерживать курс политико-дипломатического урегулирования конфликта на востоке страны. В то же время мы можем и будем использовать суверенное право на самооборону. Поэтому наша страна будет действовать в пределах комплекса политико-дипломатических, санкционных и других мероприятий для восстановления территориальной целостности Украины и отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ", - сказал С.Полторак.