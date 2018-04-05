В Верховной Раде зарегистрирован проект закона о повышении вывозной пошлины на металлолом до 42 евро за тонну сроком на три года.

Об этом председатель Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк сообщил на своей странице в сети Facebook.

«Зарегистрировали в Раде законопроект №8226, которым на 3 года продолжаем действие «металлургического закона» и поднимаем вывозную пошлину на металлолом до 42 евро за тонну. Это эквивалент 20% пошлины. В Китае она составляет 45%, Индии – более 35%, а в Казахстане вообще мораторий на экспорт металлолома», – сообщил Галасюк.

Согласно данным на сайте Верховной Рады, законопроект зарегистрирован 4 апреля, его текст пока что отсутствует.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко в июле 2017 года подписал закон о пролонгации действия повышенной вывозной пошлины на лом черных металлов в размере 30 евро за тонну на один год.

Согласно подсчетам госпредприятия «Укрпромвнешэкспертиза», на украинском рынке металлолома сохраняется стабильный недостаток сырья.

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