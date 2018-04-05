Великобритания знала о существовании объекта, где было сделано "Новичок", еще перед нападением 4 марта

Чиновники и сотрудники безопасности ведомств имели возможность идентифицировать источник, используя научный анализ и разведку в течение нескольких дней после попытки убийства Сергея и Юлии скрипач, сообщает The Times со ссылкой на источники в спецслужбах Великобритании.

Великобритания знала о существовании объекта, где было сделано "Новичок", еще перед нападением 4 марта.

"Мы знали многое до момента первого заседания чрезвычайного комитета, преимущественно все указывает на Россию" , - заявил источник в правительстве.

Спецслужбы при этом не уверены на 100% относительно источника происхождения яда, однако настаивают, имеющих высокую степень уверенности в места ее изготовления. Они также считают, что россияне проводили испытания с целью узнать, можно ли использовать "Новичок" для убийства.

Ранее ученые британской лаборатории Портон-Даун (Porton Down) не смогли установить , была ли Россия страной происхождения нервно-паралитического вещества "Новичок", которой отравили экс-шпиона Сергея Скрипача и его дочь Юлию.

Как известно, 4 марта Сергей Скрипач и его дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами химического отравления. С тех пор, они находятся в тяжелом состоянии . Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили нервно-паралитические вещества , предположительно изготавливались в России.