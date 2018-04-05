|Суд Бразилии разрешил арестовать экс-президента
|05.04.2018 09:47
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Лула да Силва может быть арестован уже в ближайшие дниглавный суд Бразилии разрешил взять под стражу бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву.
Соответствующее постановление было принято в ночь на четверг, 5 апреля, шестью голосами против пяти, сообщает DW.
Лула да Силва стремился добиться новой отсрочки исполнения приговора - 12 лет лишения свободы по обвинению в коррупции. На прошлой неделе высший суд снова отклонил апелляцию экс-президента, предоставив одновременно ему отсрочку от ареста до среды.
Вынесенная же сейчас постановление означает, что Лула да Силва может быть арестован уже в ближайшие дни.
Принятию этого решения предшествовали 10-часовые споры в суде: пятеро судей были за отсрочку приведения приговора в исполнение, а остальные пятеро - против. Решающим был голос председателя суда Кармен Лусии, которая заявила, что подобные отсрочки могут привести к безнаказанности.
Лула да Силва отвергает выдвинутые против него обвинения и называет судебный процесс попыткой не допустить выдвижения его кандидатуры на президентских выборах 2018 года.
Согласно опросам Лула да Силва стал бы фаворитом на этих выборах. Он уже правил Бразилией в 2003-2010 годах. В этот период страна переживала экономический бум, правительство запустило программы по борьбе с бедностью и на поддержку сельскохозяйственной реформы.
Напомним, что г енеральний прокурор Бразилии Родригу Жано обвинил двух бывших президентов страны - Луиса Инасио Лулу да Силву и Дилма Руссефф - в создании "преступной организации".