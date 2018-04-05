Лула да Силва может быть арестован уже в ближайшие дни

Соответствующее постановление было принято в ночь на четверг, 5 апреля, шестью голосами против пяти, сообщает DW.

Лула да Силва стремился добиться новой отсрочки исполнения приговора - 12 лет лишения свободы по обвинению в коррупции. На прошлой неделе высший суд снова отклонил апелляцию экс-президента, предоставив одновременно ему отсрочку от ареста до среды.

Вынесенная же сейчас постановление означает, что Лула да Силва может быть арестован уже в ближайшие дни.

Принятию этого решения предшествовали 10-часовые споры в суде: пятеро судей были за отсрочку приведения приговора в исполнение, а остальные пятеро - против. Решающим был голос председателя суда Кармен Лусии, которая заявила, что подобные отсрочки могут привести к безнаказанности.

Лула да Силва отвергает выдвинутые против него обвинения и называет судебный процесс попыткой не допустить выдвижения его кандидатуры на президентских выборах 2018 года.

Согласно опросам Лула да Силва стал бы фаворитом на этих выборах. Он уже правил Бразилией в 2003-2010 годах. В этот период страна переживала экономический бум, правительство запустило программы по борьбе с бедностью и на поддержку сельскохозяйственной реформы.