В МИД Украины предупреждают о вспышке эпидемии желтой лихорадки в Бразилии

В связи со вспышкой эпидемии желтой лихорадки в ряде штатов Бразилии Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам, которые направляются в эту южноамериканскую страну заранее осуществлять превентивные меры с целью минимизации возможных рисков заражения.

В обнародованном в среду на сайте МИД Украины сообщении отмечается, что превентивные меры с целью минимизации возможных рисков заражения желтой лихорадкой стоит предпринять украинцам, которые намерены посетить штаты Рио-де-Жанейро, Сан Пауло, Минас Жерайс, Амапа, Мато Гроссо, Пара.

По состоянию на 2 апреля требование по обязательному наличию прививки против желтой лихорадки для туристов при въезде в Бразилию (кроме туристов, путешествующих из Анголы и Демократической Республики Конго) отсутствуют, однако Всемирная организация здравоохранения проводит активную работу по информированию туристов о необходимости прививки против вируса желтой лихорадки.

"Не подлежат вакцинации дети до 9 месяцев, беременные женщины; лица с тяжелыми формами аллергии на белок, лица с иммунодефицитом. Граждане Украины, которые уже находятся в Федеративной Республике Бразилия, могут сделать прививки в медицинских пунктах на территории страны. В случае выявления заболевания, рекомендуем гражданам Украины немедленно обратиться в медицинские учреждения для получения помощи", - говорится в сообщении.