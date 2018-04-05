В Саудовской Аравии откроется общественный кинотеатр в первый раз за как минимум 35 лет. Об этом сообщили в Центре международных связей Министерства культуры и информации страны, передает DW .

Отмечается, что работа заведения американской сети AMC Entertainment Holdings Inc. стартует в Эр-Рияде 18 апреля. Первым фильмом, который увидят зрители, станет "Черная пантера" режиссера Райана Куглера.

Уже к 2030 году в Саудовской Аравии должны открыть практически 350 кинотеатров.

"Это знаменует собой поворотный момент в развитии культурной индустрии королевства", - сказал министр культуры Авад бен Салех аль-Авад ранее.

Известно, что кинотеатры, а также другие увеселительные заведения запретили еще в 1980 годы консервативным руководством страны.

Как сообщал svodka.net ранее, в Саудовской Аравии прокуратура заявила, что теперь женщин смогут принимать в качестве следователей на работу .

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