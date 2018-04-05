|В Украине отменили медкарты: какие документы теперь нужны детям
|05.04.2018 09:50
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подписало объяснение относительно отмены "Медицинской карты ребенка (для дошкольных и общеобразовательных заведений)".
Это значит, что отныне при поступлении в детсад больше не нужно предоставлять медицинскую карточку особой формы. Об это говорится на сайте передает
Итак, при поступлении ребенка в детсад родителям теперь нужно просто отвести ребенка к семейному врачу или педиатру и получить справку о состоянии здоровья малыша.
Для поступления в школу ребенку нужна справка о прохождении профилактического медосмотра (ее нужно передать школьной медсестре или врачу). Форму справки и направление на профосмотр выдает, опять же, врач первичной медицины, с которым у ребенка подписана декларация.
При необходимости и с согласия родителей врач также может сделать запись о хронических или врожденных заболеваниях в соответствующей справке.
Также вам понадобится копия "Карты профилактических прививок" (форма №063/у), в которую внесены все данные о прививках и ревакцинациях. Этот меддокумент также выдает педиатр или семейный врач.
Кроме этих справок у вас больше никаких медицинских документов требовать не имеют права.