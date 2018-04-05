На сегодняшнем суде об избрании меры пресечения львовянину Ивану Бубенчику, которого подозревают в убийстве двух правоохранителей на Майдане 20 февраля 2014 года, прокурор отозвала ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому.

Такую просьбу она заявила во время заседания.

Причиной этому послужила необходимость изменить статью. На 17:00 активиста Евромайдана Ивана Бубенчика пригласили в прокуратуру на вручение нового подозрения.

Печерский суд утвердил ходатайство прокуратуры.

Напомним, что по данным следствия, около с 7 до 8:00 утра 20 февраля 2014 на Майдане Независимости Бубенчик совершил три прицельных выстрела из охотничьего карабина "Сайга М3" повлекшие смертельное ранение прапорщика ВВ (бедренная артерия, смерть в результате массивной кровопотери); смертельное ранение прапорщика милиционера "Беркут" (живот, внутренние органы, смерть в результате массивной кровопотери); ранение майора ВВ тяжкое телесное повреждение (плечо (сквозное) и грудной клетки.

"Касательно дела Бубенчика

Это классическая предвыборная технология, Петру Алексеевичу с его нынешними 7-8% поддержки безотлагательно необходимо расширить электоральную карту, вот и решили таким путем охватить те слои общества которые не поддерживали Майдан, выступают против принципов революционной целесообразности и за то чтоб закон был один для всех.

На Банковой давно поняли что напрасно заигрывать с праворадикалами, они все равно считают президента национал-предателем торгующим со страной агрессором.

Ну и естественно, делом Бубенчика можно еще и послать большой привет заклятым побратимам из НФ которые по разным показаниям (Савченко, грузинские снайперы и т.д.) таскали оружие на Майдан, а значит вслед за Бубенчиком им тоже можно будет вручить пидозры в случаи не желании поддерживать гаранта в 2019 году." - Заявил политический аналитик Кирилл Молчанов.

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