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Молния. Бубенчик свободен - ГПУ отозвала ходатайство об аресте
05.04.2018 09:52

На сегодняшнем суде об избрании меры пресечения львовянину Ивану Бубенчику, которого подозревают в убийстве двух правоохранителей на Майдане 20 февраля 2014 года, прокурор отозвала ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому.

Молния. Бубенчик свободен - ГПУ отозвала ходатайство об аресте

Такую просьбу она заявила во время заседания.

Причиной этому послужила необходимость изменить статью. На 17:00 активиста Евромайдана Ивана Бубенчика пригласили в прокуратуру на вручение нового подозрения.

Печерский суд утвердил ходатайство прокуратуры.

Напомним, что по данным следствия, около с 7 до 8:00 утра 20 февраля 2014 на Майдане Независимости Бубенчик совершил три прицельных выстрела из охотничьего карабина "Сайга М3" повлекшие смертельное ранение прапорщика ВВ (бедренная артерия, смерть в результате массивной кровопотери); смертельное ранение прапорщика милиционера "Беркут" (живот, внутренние органы, смерть в результате массивной кровопотери); ранение майора ВВ тяжкое телесное повреждение (плечо (сквозное) и грудной клетки.

"Касательно дела Бубенчика

Это классическая предвыборная технология, Петру Алексеевичу с его нынешними 7-8% поддержки безотлагательно необходимо расширить электоральную карту, вот и решили таким путем охватить те слои общества которые не поддерживали Майдан, выступают против принципов революционной целесообразности и за то чтоб закон был один для всех.

На Банковой давно поняли что напрасно заигрывать с праворадикалами, они все равно считают президента национал-предателем торгующим со страной агрессором.

Ну и естественно, делом Бубенчика можно еще и послать большой привет заклятым побратимам из НФ которые по разным показаниям (Савченко, грузинские снайперы и т.д.) таскали оружие на Майдан, а значит вслед за Бубенчиком им тоже можно будет вручить пидозры в случаи не желании поддерживать гаранта в 2019 году." - Заявил политический аналитик Кирилл Молчанов. 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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