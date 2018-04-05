NASA запечатлело активность магнитного поля Солнца (ВИДЕО) Видео было записано 27-28 марта Обсерваторией солнечной динамики с помощью устройства Helioviewer после нескольких дней отсутствия активности Солнца. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало видео, на котором показана активность магнитного поля Солнца, информирует svodka.net. Ролик был сделан Обсерваторией солнечной динамики (SDO) с помощью устройства Helioviewer. На записи видно множество ярких дуг силовых линий магнитного поля, которые загибаются в направлении от поверхности Солнца. ​Видео было записано 27-28 марта после нескольких дней отсутствия солнечной активности. Читайте: Новости технологий: Ученые NASA создали первую 3D-модель таяния снежинки (ВИДЕО) Here come the plumes! After days with no visible active regions on the Sun, numerous arches of bright, magnetic field lines were captured rotating into view from Mar. 27-28 by our @NASASun observatory. Take a look: https://t.co/abOrUszLoU pic.twitter.com/UWG5CUVtS1 — NASA (@NASA) 4 квітня 2018 р.



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