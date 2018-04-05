|NASA запечатлело активность магнитного поля Солнца (ВИДЕО)
|05.04.2018 09:53
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Видео было записано 27-28 марта Обсерваторией солнечной динамики с помощью устройства Helioviewer после нескольких дней отсутствия активности Солнца.
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало видео, на котором показана активность магнитного поля Солнца, информирует svodka.net.
Ролик был сделан Обсерваторией солнечной динамики (SDO) с помощью устройства Helioviewer.
На записи видно множество ярких дуг силовых линий магнитного поля, которые загибаются в направлении от поверхности Солнца.
Видео было записано 27-28 марта после нескольких дней отсутствия солнечной активности.
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