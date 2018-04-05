|Савченко проверят на полиграфе 5 апреля
|05.04.2018 09:53
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https://www.facebook.com/Savchenko.Nadiia/posts/1574924619271499
22 марта Верховная Рада лишила Савченко неприкосновенности и дала дозволение на ее задержание и арест. 23 марта суд арестовал нардепа до 20 мая без права залога. В этот же день она объявила голодовку. 31 марта Вера Савченко сообщила, что у депутата появилась кровавая рвота. Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей. Генеральный прокурор Юрий Луценко отмечал, что нардеп и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан, которого арестовали до 6 мая, планировали "широкомасштабные террористические атаки" в центре Киева. Для этих целей они якобы договорились о поставках оружия с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.
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