Внефракционного нардепа Надежду Савченко должны доставить в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Савченко объявила голодовку в день ареста – 23 марта Фото: ЕРА "5 апреля в 10.00 Надежду Савченко должны доставить в КНИИСЭ (Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз) для проведения психофизиологической экспертизы с применением полиграфа", – говорится в сообщении.Отмечается, что адвокаты Савченко до сих пор не получили материалы производства для ознакомления. https://www.facebook.com/Savchenko.Nadiia/posts/1574924619271499 22 марта Верховная Рада лишила Савченко неприкосновенности и дала дозволение на ее задержание и арест. 23 марта суд арестовал нардепа до 20 мая без права залога. В этот же день она объявила голодовку. 31 марта Вера Савченко сообщила, что у депутата появилась кровавая рвота. Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей. Генеральный прокурор Юрий Луценко отмечал, что нардеп и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан, которого арестовали до 6 мая, планировали "широкомасштабные террористические атаки" в центре Киева. Для этих целей они якобы договорились о поставках оружия с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки савченко что для объявила сегодня Теги: политика