|На Приднепровской ТЭС произошел пожар
|05.04.2018 09:56
|
Пожар ликвидировали в 4:55В Днепре рано утром 5 апреля произошло возгорание на Приднепровской тепловой электростанции.
Фото: dp.informator.ua
Жертв в результате пожара нет, сообщает "Информатор" . На месте работали спасатели и патрульная полиция.
"Экипаж патрульной полиции проезжал мимо Приднепровской ТЭС и заметил на ее территории клубы огня. Что-то вспыхнуло, но взрыва не было. Полиция сразу же подъехала на КПП предприятия, сообщила о происшествии, но охрана уже была проинформирована. Они сообщили руководство предприятия и вызвали на место ДСНС. Версия о теракте на данный момент не подтверждается ", - рассказал лейтенант полиции Егор Егорин.
Поскольку предприятие является объектом под охраной, вход на территорию ТЭС строго запрещен и полиция смогла осмотреть только прилегающие территории. Никаких подозрительных объектов и лиц обнаружено не было.
Как уточнили в ДСНС, сообщение о пожаре поступило в 4:06 утра. Прибыв на место, пожарные установили, что пожар возник в металлическом трансформаторе тока типа ТФЗМ-330. Огонь повредил трансформатор общей площадью 15 квадратных метров. Пожар локализован в 4:43 и ликвидирован в 4:55.
В тушении были задействованы 50 человек и 10 единиц пожарно-спасательной техники ГУ ДСНС. Причины происшествия выясняют правоохранительные органы.
Напомним, что в субботу, 31 марта, в Киеве произошел пожар на насосной станции первого подъема Бортнической станции аэрации.