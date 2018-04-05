Пожар ликвидировали в 4:55

Жертв в результате пожара нет, сообщает "Информатор" . На месте работали спасатели и патрульная полиция.

"Экипаж патрульной полиции проезжал мимо Приднепровской ТЭС и заметил на ее территории клубы огня. Что-то вспыхнуло, но взрыва не было. Полиция сразу же подъехала на КПП предприятия, сообщила о происшествии, но охрана уже была проинформирована. Они сообщили руководство предприятия и вызвали на место ДСНС. Версия о теракте на данный момент не подтверждается ", - рассказал лейтенант полиции Егор Егорин.

Поскольку предприятие является объектом под охраной, вход на территорию ТЭС строго запрещен и полиция смогла осмотреть только прилегающие территории. Никаких подозрительных объектов и лиц обнаружено не было.

Как уточнили в ДСНС, сообщение о пожаре поступило в 4:06 утра. Прибыв на место, пожарные установили, что пожар возник в металлическом трансформаторе тока типа ТФЗМ-330. Огонь повредил трансформатор общей площадью 15 квадратных метров. Пожар локализован в 4:43 и ликвидирован в 4:55.

В тушении были задействованы 50 человек и 10 единиц пожарно-спасательной техники ГУ ДСНС. Причины происшествия выясняют правоохранительные органы.