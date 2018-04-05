Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства представили видео, на котором запечатлена активность магнитного поля Солнца, сообщает Корреспондент .

По полученным данным, видео было сделано Обсерваторией солнечной динамики с помощью устройства Helioviewer. На записи можно увидеть много ярких дуг силовых линий магнитного поля, которые загибаются в направлении от поверхности Солнца.

Стоит отметить, что процесс был запечатлен 27-28 марта после нескольких дней отсутствия солнечной активности.

Here come the plumes! After days with no visible active regions on the Sun, numerous arches of bright, magnetic field lines were captured rotating into view from Mar. 27-28 by our @NASASun observatory. Take a look: https://t.co/abOrUszLoU pic.twitter.com/UWG5CUVtS1 — NASA (@NASA) 4 апреля 2018 г.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства пригласило людей со только мира бесплатно подать их имена для того, чтобы разместить на микрочипе на борту исторической миссии Parker Solar Probe, которая стартует летом этого года .

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