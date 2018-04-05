Детективы антикоррупционного ведомства решили проверить информацию о том, что Юлия Тимошенко получила от ныне покойного Муаммара Каддафи 4 миллиона евро на предвыборную кампанию в Украине.

Об этом в своем Facebook написал нардеп Владимир Арьев, обнародовав официальный ответ НАБУ на требование депутата, передает агентство .

«По результатам рассмотрения Вашего запроса детективами НАБУ начато информационно-аналитическое исследование, в ходе которого истребована дополнительная информация по данному вопросу в установленном законом порядке», — отмечается в документе.

По данным НАБУ, такие запросы направили также другие народные депутаты. Далее Бюро обещает, что в случае выявленных признаков уголовного преступления, отнесенного к подследственности НАБУ, будет принято решение в соответствии с требованиями ст. 214 УПК Украины.

«Вопрос только, будут ли соответствующие запросы направлены в правоохранительные органы Ливии для получения информации от живых членов семьи Каддафи?», — прокомментировал Арьев.

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Отметим, что по информации арабской газеты Asharq Al Awsat, в 2010 году режим Каддафи дал деньги на избирательную кампанию тогдашнего кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко. Помощник из окружения сына ливийского диктатора Сагфа Аль Ислама на условиях анонимности рассказал, что на кампанию Тимошенко якобы было выделено не менее 4 млн евро. Эти деньги заказал тогдашний премьер-министр Ливии Багдади аль-Махмуди, они были помещены в сумку купюрами по 500 евро.

«Мы отправились на частном самолете, они встретили нас в аэропорту Киева, мы провели там ночь и вернулись. Деньги получил тогдашний вице-премьер Украины», — рассказал помощник сына Каддафи.

В то же время пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока опровергла сообщение арабской газеты: «Эта информация не соответствует действительности, это все неправда».

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