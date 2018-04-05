Главный архитектор Киева в 2017г задекларировал 559,6 тыс. грн дохода

Главный архитектор Киева Александр Свистунов в декларации за 2017 год указал 559,6 тыс. грн доходов, его жена Елена Свистунова – 1 млн 347,8 тыс. грн.

Согласно е-декларации А.Свистунова, размещенной в Едином государственном реестре деклараций, его зарплата в 2017 году составила 353,3 тыс. грн, зарплата его жены – 13,1 тыс. грн. Львиную долю дохода пара Свистуновых получила от отчуждения имущества.

Кроме того, супруги имеют 185 тыс. грн и $74 тыс. наличными, а также 181,2 тыс. грн на счете в Укрсиббанке.

Из недвижимого имущества главный архитектор столицы владеет квартирой в Киеве площадью 131 кв. м и долей 25% в квартире площадью 53,2 кв. м, а также гаражом.

Е.Свистунова задекларировала картину и пианино, стоимость которых превышает 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кроме того, супруги имеют машины марки Volvo 2016 и 2017 годов выпуска стоимостью 1,3 млн грн и 886,3 тыс. грн соответственно.