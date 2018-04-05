На контрразведку не остаётся ни времени, ни сил, ни ресурсов. К тому же это неинтересно с материальной точки зрения (в отличие от обезжиривания олигархов) и очень хлопотно (в отличие от борьбы с инакомыслием).

Об этом на своей странице в Facebook написал Альфред Кох.

Ну, бесспорно же, что англичане не могут дать России весь набор доказательств о происхождении «Новичка» потому, что тогда Москве станет известен информатор-агент, который эту информацию и передал англичанам, информирует svodka.net.

Именно следовательно Россия так настаивает на своём участии в расследовании. Скорее только там, между Кремлём и Лубянкой идёт очень эмоциональный разговор о полном провале контрразведки: на ключевом направлении была допущена ошибка, которая будет стоить России очень дорого.

То есть стороннему наблюдателю совершенно конечно, что увлёкшись защитой трона и грабежом бизнесменов, ФСБ упустило из виду то, ради чего она, собственно, и создавалась: пресечение разведывательной деятельности других стран на территории России, а попросту говоря — контрразведке.

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По большому счету, по другому и быть не могло. Посудите сами: если огромная армия оперативников, спецназовцев и следователей занималось лишь моим делом о вымышленной контрабанде, то сколько сил брошено на Магомедовых, Навального и т.д.

На контрразведку не остаётся ни времени, ни сил, ни ресурсов. К тому же это неинтересно с материальной точки зрения (в отличие от обезжиривания олигархов) и очень хлопотно (в отличие от борьбы с инакомыслием).

Действительно: ведь даже когда ФСБ занимается, вроде, своим делом, т.е. контрразведкой, то и тогда все кончается посадкой российских же ученых, которые составляют доклады для иностранных компаний по открытым источникам.

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Поскольку проще протащить через Думу изменение состава преступления по шпионажу, воткнув туда абсолютно невинные занятия, чем заниматься выискиванием действительно имеющихся в наличии иностранных агентов.

Ибо настоящая контрразведка требует очень высокой квалификации, которой, разумеется, давно уже нет.

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