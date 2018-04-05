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Нардеп Рабинович: Мы должны одуматься, покаяться и прийти к всеукраинскому примирению
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05.04.2018 10:01
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Народный депутат Украины, руководитель партии "За життя" Вадим
Рабинович заявил, что его политсила может за год вывести страну на
довоенный уровень и обеспечить рост, а также пообещал продолжить
работать над освобождением заключенного в России украинца Николая
Карпюка, чтобы он уже в этом году вернулся домой. | Вадим
Рабинович: Я лично знаю Карпюка. Я с ним знаком со времен
Майдана, мы с ним тесно общались, часто спорили, выпили пару
бутылок водки вместе Фото: Вадим Рабинович / Facebook "Нынешняя
элита никогда не приведет нас к процветанию. Для того чтобы
помирить и сшить Украину, нам нужно подвести итоги последних лет.
Мы должны одуматься, покаяться и прийти к всеукраинскому
примирению. Мы обязаны разобраться со всем, что произошло на
Майдане, проанализировать правление тех, кто украл у нас жизни
сограждан, мощную экономику и время, которое нам не вернуть. Только
после этого мы сможем снова беспрепятственно ездить из Львова в
Донецк и обратно, сможем объединить всех и построить сильную и
экономически мощную страну", – считает он.Рабинович
утверждает, что вернуть все, что потеряла экономика страны с начала
войны, можно за один год."Мы выстроим нормальное управление страной
без криков и лозунгов, разрывания рубахи на теле. За год мы готовы
вывести Украину на довоенный уровень, а в последующие годы –
только рост. Мы будем гордиться нашей страной не только потому, что
это наша Родина, а потому что Украина будет великой, процветающей,
сильной, богатой, по-настоящему европейской страной, "Швейцарией
Восточной Европы", – заявил руководитель партии "За
життя". Политик добавил, что со времен Майдана знаком с
осужденным в России украинским политзаключенным Николаем Карпюком и
пообещал его освободить."Я лично знаю Карпюка. Я с ним знаком со
времен Майдана, мы с ним тесно общались, часто спорили, выпили пару
бутылок водки вместе. Это – сын Украины. Поэтому чувствую
ответственность и хочу помочь ему вернуться в Украину. Мы должны
помогать каждому сыну Украины вернуться на Родину. В Библии
сказано: спасая одну жизнь – спасаешь весь мир. У меня есть
мечта спасти мир – и я начну с Миколи, приложу все усилия,
чтобы в этом году он вернулся домой", – заявил Вадим
Рабинович.ВИДЕОВидео: 112 Украина / YouTube Один из
лидеров УНА-УНСО и заместитель лидера партии "Правый
сектор" Карпюк был задержан в марте 2014 года в Брянской
области России. По его словам, он ехал в РФ на встречу с окружением
Владимира Путина якобы чтобы обсудить, вероятно ли не проводить в
Крыму нелегитимный референдум. Суд Грозного в мае 2016
года приговорил Карпюка к 22 с половиной годам лишения
свободы.В обвинительном заключении говорится, что Карпюк руководил
отрядом "Викинг", сражавшимся против российской армии в
Чечне.Рабинович в июле 2017 года посетил Карпюка в
тюрьме Владимирский централ.
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