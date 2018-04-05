Народный депутат Украины, руководитель партии "За життя" Вадим Рабинович заявил, что его политсила может за год вывести страну на довоенный уровень и обеспечить рост, а также пообещал продолжить работать над освобождением заключенного в России украинца Николая Карпюка, чтобы он уже в этом году вернулся домой. | Вадим Рабинович: Я лично знаю Карпюка. Я с ним знаком со времен Майдана, мы с ним тесно общались, часто спорили, выпили пару бутылок водки вместе Фото: Вадим Рабинович / Facebook "Нынешняя элита никогда не приведет нас к процветанию. Для того чтобы помирить и сшить Украину, нам нужно подвести итоги последних лет. Мы должны одуматься, покаяться и прийти к всеукраинскому примирению. Мы обязаны разобраться со всем, что произошло на Майдане, проанализировать правление тех, кто украл у нас жизни сограждан, мощную экономику и время, которое нам не вернуть. Только после этого мы сможем снова беспрепятственно ездить из Львова в Донецк и обратно, сможем объединить всех и построить сильную и экономически мощную страну", – считает он.Рабинович утверждает, что вернуть все, что потеряла экономика страны с начала войны, можно за один год."Мы выстроим нормальное управление страной без криков и лозунгов, разрывания рубахи на теле. За год мы готовы вывести Украину на довоенный уровень, а в последующие годы – только рост. Мы будем гордиться нашей страной не только потому, что это наша Родина, а потому что Украина будет великой, процветающей, сильной, богатой, по-настоящему европейской страной, "Швейцарией Восточной Европы", – заявил руководитель партии "За життя". Политик добавил, что со времен Майдана знаком с осужденным в России украинским политзаключенным Николаем Карпюком и пообещал его освободить."Я лично знаю Карпюка. Я с ним знаком со времен Майдана, мы с ним тесно общались, часто спорили, выпили пару бутылок водки вместе. Это – сын Украины. Поэтому чувствую ответственность и хочу помочь ему вернуться в Украину. Мы должны помогать каждому сыну Украины вернуться на Родину. В Библии сказано: спасая одну жизнь – спасаешь весь мир. У меня есть мечта спасти мир – и я начну с Миколи, приложу все усилия, чтобы в этом году он вернулся домой", – заявил Вадим Рабинович.ВИДЕО Видео: 112 Украина / YouTube Один из лидеров УНА-УНСО и заместитель лидера партии "Правый сектор" Карпюк был задержан в марте 2014 года в Брянской области России. По его словам, он ехал в РФ на встречу с окружением Владимира Путина якобы чтобы обсудить, вероятно ли не проводить в Крыму нелегитимный референдум. Суд Грозного в мае 2016 года приговорил Карпюка к 22 с половиной годам лишения свободы.В обвинительном заключении говорится, что Карпюк руководил отрядом "Викинг", сражавшимся против российской армии в Чечне.Рабинович в июле 2017 года посетил Карпюка в тюрьме Владимирский централ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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