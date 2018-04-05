. Государство Россия может передать “Газпрому” свои права требования по ценным бумагам в деле “долга Януковича”, в результате чего обращения “Нафтогаза” в суди третьих стран о взысканиях на активы “Газпрома” будут заблокированы. Об этом в комментарии сообщил знаток Экономического дискуссионного клуба, прежний руководитель департамента министерства экономического развития и торговли Евгений Олейников.

“Взыскание средств по решению Стокгольмского арбитража — не такой быстрый процесс, как нам его пытаются представить. Следует сказать, что Россия несколько лет назад проиграла 50 млрд долларов по делу „ЮКОСа“. В итоге процесс взыскания был сначала заморожен, а потом они в апелляционном суде в Нидерландах добились частичной отмены этого решения. Поэтому пока что нам рано открывать шампанское. Праздновать можно будет только тогда, когда „Газпром“ признает, что действительно должен эти деньги и будет их выплачивать”, — отметил Олейников.

По словам экономиста, если по Стокгольмскому арбитражу можно вполне признать победу Украины, то в ситуации в высоком суде Лондона со взысканием 3 млрд долларов так называемого “долга Януковича”, ситуация прямо противоположная. Первую инстанцию проиграла Украина, мы обратились в апелляцию, но какой будет приговор пока никто прогнозировать не берется. Однако, довольно высоки шансы, что мы проиграем и апелляцию в силу разных причин.

“Соответственно возникает вопрос. „Газпром“ — это государственная компания (как минимум 51% акций принадлежит государству Россия). Государство Россия вполне может уступить свои права требования по ценным бумагам тому же „Газпрому“, который предъявит их в свою очередь „Нефтегазу“, который является на 100% собственностью государства Украина. Таким образом получается „мы вам должны 2,5 млрд долларов по решению Стокгольма, а вы нам 3 млрд долларов по решению Лондона“. В такой ситуации можно блокировать очень многие обращения в суды в третьих странах, где мы пытаемся наложить взыскания на активы „Газпрома“. Когда „вы должны нам, а мы должны вам“, как правило суды третьих стран не будут влезать в эту дрязгу и разбирать эти вопросы. Когда есть противоположные решения, они скажут, что сначала нужно урегулировать эти вопросы, и только потом приходить к нам за взысканиями. То есть соответственно „Газпром“ имеет возможность очень серьезно и длительное время блокировать обращения взыскания на его активы”, — пояснил Олейников.

Напомним, “Газпром” 29 марта подал в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) ходатайство об обжаловании и частичной отмене решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с “Нафтогазом”.

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