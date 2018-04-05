Разница между убийствами - 4:00

50-летний мужчина скончался на Верхнем Клэптон-роуд вероятно после драки с другим мужчиной, который скрылся с места происшествия" , - сообщает BBC .

Через 4:00 на этом же месте в полицейских с ножевым ранением обратился за помощью 20-летний парень. Офицеры оказали ему первую медицинскую помощь, но его все равно не удалось спасти и он скончался через полчаса на месте происшествия.

Мэр Хакни Twitter сообщил, что обе смерти произошли в результате насилия и выразил соболезнования близким погибших.