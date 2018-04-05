|В лондонском районе за вечер произошло два убийства
|05.04.2018 10:04
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Разница между убийствами - 4:00В среду вечером в лондонском районе Хакни на улице был убит 20-летний парень. На этом же месте по 4:00 до этого убили 50-летнего мужчины.
Фото: google.com
50-летний мужчина скончался на Верхнем Клэптон-роуд вероятно после драки с другим мужчиной, который скрылся с места происшествия" , - сообщает BBC .
Через 4:00 на этом же месте в полицейских с ножевым ранением обратился за помощью 20-летний парень. Офицеры оказали ему первую медицинскую помощь, но его все равно не удалось спасти и он скончался через полчаса на месте происшествия.
Мэр Хакни Twitter сообщил, что обе смерти произошли в результате насилия и выразил соболезнования близким погибших.
Напомним, что в американском штате Миссисипи 13-летнюю девочку застрелил ее 9-летний брат .
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