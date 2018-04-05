Вечером в среду, 4 апреля, в городе Новоград-Волынский Житомирской области неизвестные осуществили покушение на убийство депутата местного городского совета Олега Ващенко. Об этом сообщает 04141 .

Инцидент произошел приблизительно в 20:20 около дома культуры имени Леси Украинки на площади Леси Украинки, 9.

Кроме того, отмечается, что в результате нападения депутат городского совета получил ранение.

Как сообщал svodka.net ранее, сотрудники правоохранительных органов Украины задержали одного из организаторов покушения на народного депутата Игоря Мосийчука. Также были установлены личности еще двоих подозреваемых, которые на данный момент не находятся на территории Украины.

Также напомним, что в штаб-квартире американской компании YouTube, расположенной в городе Сан-Бруно в Северной Калифорнии, произошла стрельба .

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