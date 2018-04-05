Обоюдная высылка дипломатов из России и может активизировать деятельность агентов, которые не пользуются дипломатическим иммунитетом, что впоследствии станет причиной возникновения шпионских скандалов.

Об этом говорится в материале вице-президента департамента тактического анализа частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor Скотта Стюарта, текст которого есть в распоряжении "", передает

"Для контрразведки высылка дипломатов облегчит работу. Российским и американским контрразведывательным службам будет необходимо мониторить на 60 человек и на один объект меньше, то есть они могут перенаправить свои силы (агентов, группы наблюдения и технологии) на другие приоритеты: смогут более тщательно контролировать уже установленные объекты и более активно охотиться за агентами, которые не пользуются дипломатическим иммунитетом", - говорится в материале.

Стюарт отмечает, что разведывательная и контрразведывательная деятельность будет подпитывать сама себя. При этом он не исключает, что Россия пошла на отравление Сергея Скрипаля, чтобы послать сигнал действующим разведчикам о том, что в случае предательства их ничто не спасет.

"Как только агенты-нелегалы активизируют свою деятельность, а контрразведывательные службы получат больше средств для охоты за ними, все больше и больше из них, вероятно, окажутся разоблаченными и задержанными. Как и в случае с операцией в 2010 году, направленной на пресечение российской разведывательной деятельности с участием офицеров-нелегалов, эти аресты, скорее только, станут достоянием широкой общественности и почти наверняка закончатся шпионскими обменами", - отмечет аналитик.

Говоря о битве разведок и Запада Стюарт отмечает, что положение их разное. По его мнению, Запад имеет преимущество в техническом шпионаже. При этом российские агенты имеют преимущество в контрразведывательных операциях внутри страны.

"Западные разведчики должны играть по "московским правилам" в российском тылу, в то время как россияне на Западе имеют относительную свободу", - резюмирует Стюарт.

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