Та пропаганда основывалась на идеологических принципах. И они были очевидны. А Путин постоянно меняет маски. Их у него много: ультраправые, левацкие, евроскептики…

Кремль более десяти лет создавал и отлаживал пропагандистскую машину. Об этом российский оппозиционер, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров заявил в интервью «Фактам и комментариям», которое опубликовали 4 апреля, информирует svodka.net.

По его словам, технологию смешивания фейков с подлинными новостями власти РФ сначала «отточили» внутри государства, потом в соседних странах, далее в Восточной Европе, а «теперь чувствует себя настолько уверенно, что атакуют весь свободный мир».

«Технологические компании, такие как Google, Apple, Facebook, обладают всеми возможностями остановить подобные нарушения. Но необходима политическая воля, а не только технические возможности. Полностью избавиться от фейков и ботов, конечно, нельзя, но можно существенно сократить их влияние на пользователей. Russia Today – яркий тому пример. Запад признал, что это не независимый телеканал, а пропагандистское оружие. А когда идет война, к таким вещам нужно относиться со всей серьезностью», – пояснил Каспаров.

Он заверил, что «путинская пропаганда куда опаснее пропаганды коммунистической образца 50-летней давности».

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«Та пропаганда основывалась на идеологических принципах. И они были очевидны. А Путин постоянно меняет маски. Их у него много: ультраправые, левацкие, евроскептики… Годится все, что может расшатать статус-кво», – отметил оппозиционер.

По данным Госдепартамента США, Москва ежегодно выделяет $1,4 млрд для обеспечения работы сложной системы пропаганды, которая подает видение Кремля на события в мире на 30 языках.

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