Выступления руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого и директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника 4 апреля в парламенте "оставили ощущение грязи без решения проблемы", заявил генпрокурор Юрий Луценко. Луценко о Холодницком и Сытнике: Я не собираюсь покрывать кого-то Фото: EPA "Я считаю неправильным ранний пиар до рассмотрения дела по сути уполномоченной на это квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуратуры. То есть публикация пленок, размещение на YouTube разговоров... Де-юре Сытник (директор Национального антикоррупционного бюро. – ) на это имеет право. Поскольку получил от прокурора ГПУ согласие на рассекречивание и оглашение, которое было необходимо для того, чтобы эти материалы подать в КДКП. Я думаю, что только на КДКП (или, если очень уж чешется, за день до этого) можно говорить о сути проблемы", – сказал Луценко.По его словам, выступления Холодницкого и Сытника 4 апреля в парламенте "оставили ощущение грязи без решения проблемы"."Вот в чем проблема! Я же не собираюсь ни покрывать кого-то, ни каким-то образом влиять на решение КДКП. Но осознаю негативную суть ситуации: общество вдруг узнает о войне компромата – и не получает ответа, что с этим будет, кто наказан. Что после этого остается на душе у нормального человека? "Да чума на оба ваши дома!" Это единственный ответ нормального человека, который не должен разбираться в тонкостях процесса. Поэтому я против того, чтобы начинать пиар-кампанию за пару недель до принятия соответствующего законного решения уполномоченным на это органом", – заявил генпрокурор.21 марта "Украинская правда" сообщила о прослушке НАБУ в кабинете Холодницкого. Тогда глава САП заявил, что это провокация, и заверил, что никто не сможет заставить его уволиться. В свою очередь, директор НАБУ Артем Сытник, комментируя ситуацию, выразил мнение, что "журналисты пишут такое, что, честно говоря, вымышленный роман просто отдыхает".24 марта генпрокурор Украины Юрий Луценко проинформировал, что прослушивание главы САП было санкционировано судом. 28 марта источник "Українських новин" в ГПУ сообщил, что Холодницкого могут арестовать. Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган назвала это "слухами, которые нет смысла комментировать".29 марта Сытник подтвердил, что НАБУ проводит расследование в отношении Холодницкого, отметив, что его ведомство сотрудничает с Генеральной прокуратурой.30 марта Луценко и Сытник направили в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы о проступках Холодницкого. Генпрокурор попросил комиссию рассмотреть вопрос об увольнении главы САП. В этот же день в ГПУ сообщили, что у Холодницкого должны были отобрать образец голоса, но он не явился.3 апреля Холодницкий пришел на допрос в ГПУ и заявил, что отказался участвовать в следственных действиях, так как настаивает на смене следователей и прокуроров в производстве. Он добавил, что негласные действия в отношении него начались на основании статьи о взяточничестве. Председатель КДКП Виталий Грушковский сообщал, что комиссия может приступить к рассмотрению жалобы Луценко на Холодницкого как минимум через месяц.4 апреля НАБУ опубликовало фрагменты записей из кабинета Холодницкого. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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