Сторона обвинения приняла решение отозвать ходатайство о содержании под стражей Ивана Бубенчика. Об этом заявила заместитель генерального прокурора Алла Стрижевская во время судебного заседания, сообщает "Украинская правда".

"Я отзываю ранее поданное ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Ивану Бубенчику", - заявила Стрижевская.

Стоит отметить, что Бубенчика пригласили на 17:00 в главное следственное управление для вручения нового подозрения.

Как сообщал svodka.net ранее, активист Майдана Иван Бубенчик, которого подозревают в убийстве правоохранителей в 2014 году, стрелял для того, чтобы сорвать перемирие .

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