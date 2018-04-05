|Обвинение решило отозвать подозрение активисту Майдана Бубенчику
|05.04.2018 10:12
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Сторона обвинения приняла решение отозвать ходатайство о содержании под стражей Ивана Бубенчика. Об этом заявила заместитель генерального прокурора Алла Стрижевская во время судебного заседания, сообщает "Украинская правда".
"Я отзываю ранее поданное ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Ивану Бубенчику", - заявила Стрижевская.
Стоит отметить, что Бубенчика пригласили на 17:00 в главное следственное управление для вручения нового подозрения.
Как сообщал svodka.net ранее, активист Майдана Иван Бубенчик, которого подозревают в убийстве правоохранителей в 2014 году, стрелял для того, чтобы сорвать перемирие.
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