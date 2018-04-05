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Transparency International призывает не политизировать расследование по делу ХОЛОДНИЦЬКИЙ
05.04.2018 10:12
Transparency International призывает не политизировать расследование по делу ХОЛОДНИЦЬКИЙ
В противном случае расследование дела нынешнего руководителя САП будет воспринято украинским обществом и международными партнерами как проявление межведомственной борьбы
В противном случае расследование дела нынешнего руководителя САП будет воспринято украинским обществом и международными партнерами как проявление межведомственной борьбы
Transparency International призывает не политизировать расследование по делу ХОЛОДНИЦЬКИЙ Назар Холодницкий. Фото: УНИАН

"Утечка конфиденциальной информации, давление на судей и подстрекательство свидетелей в ложных показаний, бесспорно, недопустимыми действиями для руководителя антикоррупционного органа. Поэтому, перед тем как делать детали расследования относительно Назара ХОЛОДНИЦЬКИЙ достоянием общественности, считаем, что ГПУ и НАБУ обязаны были сначала получить действительно весомые доказательства. Если такие доказательства вины руководителя САП действительно, это должно помочь квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) провести проверку его действий необоснованных проволочек ", - йдет ься в заявлении организации, пишет "Радио Свобода" .

В то же время TI Украина призвала как членов КДКП, так и сотрудников Генпрокуратуры, которые ведут производство по ХОЛОДНИЦЬКИЙ, "соблюдать юридической чистоты процесса".

В противном случае, заявляют антикоррупционеры, расследование дела нынешнего руководителя САП будет воспринято украинским обществом и международными партнерами как проявление межведомственной борьбы, политизации антикоррупционных органов и их незрелости.

Как известно, 3 апреля Холодницкий сказал, что  будет просить отстранить его от должности  на время следствия и потребует изменить прокуроров по его делу.

Ранее,  в кабинете Специализированного антикоррупционного прокурора ХОЛОДНИЦЬКИЙ нашли оборудования для прослушивания .

По информации "Украинской правды",  НАБУ и Генпрокуратура несколько недель  прослушивали  кабинет антикоррупционного прокурора.

Сам  Холодницкий  подтвердил , что в его кабинете нашли устройство, похожее на такой, который применяется для прослушивания. Также Луценко  подтвердил следственные действия , касающиеся Назара ХОЛОДНИЦЬКИЙ

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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