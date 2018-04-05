В противном случае расследование дела нынешнего руководителя САП будет воспринято украинским обществом и международными партнерами как проявление межведомственной борьбы

"Утечка конфиденциальной информации, давление на судей и подстрекательство свидетелей в ложных показаний, бесспорно, недопустимыми действиями для руководителя антикоррупционного органа. Поэтому, перед тем как делать детали расследования относительно Назара ХОЛОДНИЦЬКИЙ достоянием общественности, считаем, что ГПУ и НАБУ обязаны были сначала получить действительно весомые доказательства. Если такие доказательства вины руководителя САП действительно, это должно помочь квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) провести проверку его действий необоснованных проволочек ", - йдет ься в заявлении организации, пишет "Радио Свобода" .

В то же время TI Украина призвала как членов КДКП, так и сотрудников Генпрокуратуры, которые ведут производство по ХОЛОДНИЦЬКИЙ, "соблюдать юридической чистоты процесса".

В противном случае, заявляют антикоррупционеры, расследование дела нынешнего руководителя САП будет воспринято украинским обществом и международными партнерами как проявление межведомственной борьбы, политизации антикоррупционных органов и их незрелости.

Как известно, 3 апреля Холодницкий сказал, что будет просить отстранить его от должности на время следствия и потребует изменить прокуроров по его делу.

Ранее, в кабинете Специализированного антикоррупционного прокурора ХОЛОДНИЦЬКИЙ нашли оборудования для прослушивания .