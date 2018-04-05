Средней российской семье из трех человек ежемесячно нужно 75,9 тысячи рублей для нормального уровня жизни, свидетельствуют данные опроса исследовательского холдинга "Ромир".

РИА Новости, Владимир Трефилов

Каждая пятая семья (21%) готова "нормально" прожить при бюджете от 20 до 45 тысяч рублей в месяц. Две трети российских семей (66%) назвали доход в 45-120 тысяч рублей. Еще 13% респондентов считают, что для поддержания "нормальной жизни" им необходимо более 120 тысяч рублей.

Авторы исследования отметили, что жители мегаполисов традиционно предъявляют более высокие материальные требования. Так, в миллионниках респонденты в среднем претендуют на доход в 91,6 тысячи рублей в месяц, в полумиллионниках этот показатель снижается до 80,2 тысячи рублей, а в стотысячниках — до 75 тысяч рублей. Жители сельской местности готовы довольствоваться доходом в 61,5 тысячи рублей в месяц.

В опросе приняли участие полторы тысячи человек в возрасте от 18 лет, живущие в городах и сельской местности, во всех федеральных округах.

"Ромир" — частный холдинг, специализирующийся на маркетинговых, медиа- и социально-экономических исследованиях. Он представляет международную исследовательскую ассоциацию Gallup International в России и странах СНГ.

Данные опроса на РИА Новости ( по состоянию на 05 апреля, 11:00)