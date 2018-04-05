Курс Bitcoin 5 апреля на двух основных по объему торгов биржах по сравнению со средой потерял более 7%.

Курс покупки Bitcoin к доллару 5 апреля, в четверг, на 11.00 по киевскому времени на двух основных по объему торгов биржах составил:, информирует svodka.net.

Американская биржа Poloniex 6786.94 BTС/USD (-7.14%)

Американская биржа Bitfinex 6786.80 BTС/USD (-7.17%)

Курс биткоина на американской бирже Poloniex по сравнению со средой (7308.75 BTС/USD) упал на 7.17%. За 24 часа объемы торгов на этой бирже составили 23 646 976 долларов на 3420

биткоинов.

Биткоин — это инновационная сеть платежей и новый вид денег. Используя P2P (пиринговую) технологию, Биткоин функционирует без какого-либо контролирующего органа или центрального банка; обработка транзакций и эмиссия осуществляются коллективно участниками сети.

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Благодаря своим уникальным свойствам Биткоин открывает новые возможности, которые не предоставляла ни одна платежная система.

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