На сегодняшний день есть вопросы к законопроекту о национальной безопасности. В частности, о предоставлении права Президенту использовать Вооруженные силы Украины, но проект может быть одобрен в первом чтении. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат из фракции Народного Фронта Украины Игорь Лапин, передает корреспондент

"Желательно, чтобы мы прошли этот законопроект (о нацбезопасности - ред.) по полной процедуре, потому что много вопросов, особенно в контексте Конституции Украины, то есть права Президента на использование ВСУ. И есть некоторые моменты относительно гражданского контроля несогласованные, по моему мнению. Надежда на то, чтобы принять его в первом чтении есть", - подчеркнул нардеп.

Кроме того, И.Лапин прокомментировал одно из положений законопроекта о нацбезопасности, что касается подотчетности СБУ парламенту.

"Понятие гражданского контроля должно присутствовать, в том числе по поводу парламента. Поэтому в этом плохого ничего нет (подотчетность СБУ - ред.) - у нас могут отчитываться ГПУ, САП и НАБУ. А СБУ не может?", - резюмировал И.Лапин.

Напомним, 28 февраля Президент Петр Порошенко внес в парламент законопроект о национальной безопасности. Этот законопроект должен заменить сою три действующих закона: "Об основах национальной безопасности Украины", "О демократическом гражданском контроле над Военной организацией и правоохранительными органами государства" и "Об организации оборонного планирования".

Проект закона определяет систему национальной безопасности, устанавливает ее субъектов и их полномочия.

Законопроект прошел профильный парламентский комитет и получил одобрение, однако перед этим к нему, по словам парламентариев были внесении существенные правки.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира