Адвокат удерживаемого в России украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин считает, что уже летом его подзащитный может вернуться в Украину, передает издание «».

«Это очень реально. Вчера я встречался на Банковой с некоторыми людьми. Насколько я понимаю, готовность очень высока. За Сущенко готовы отдать из числа десяти так сказать ударных российских военнослужащих, которые под судом и следствием в Украине. В каком соотношении – это еще надо обсуждать. Это вопрос переговоров. Но вероятность этого очень высока», – сказал Фейгин.

По его словам, визит президента Франции Эммануэля Макрона в конце мая на экономический форум в Санкт-Петербург может ознаменоваться конфиденциальными договоренностями относительно дальнейшей судьбы Сущенко и возможности возвращения его в Киев.

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При этом адвокат считает, что прощение и обмен Сущенко может сдвинуть процесс освобождения украинских заложников из российских тюрем.

Фейгин отметил, что президент России Владимир Путин по неизвестным причинам не хочет обменивать украинского политзаключенного Олега Сенцова.

«Но все равно кого-то надо отдавать, чтобы возобновить гуманитарный процесс. Но Путин не хочет Сенцова по каким-то своим причинам, которые нам до конца не известны, отдавать первым. Поэтому, вероятно, обменяв Сущенко, запустится механизм обмена. Этот процесс действительно остановлен с 2016 года», – подчеркнул он.

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