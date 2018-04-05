|Во Львове арестовали двух подозреваемых в поджоге польского автобуса, которых финансировало окружение
|05.04.2018 10:20
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СБУ считает, что поджог польского автобуса во Львове был нужен для нагнетания отношений Украины и ПольшиНа основании полученных доказательств Галицкий районный суд Львова арестовал на время расследования двух подозреваемых в поджоге польского туристического автобуса во Львове.
Мемориал Орлят. Фото: wikipedia.org
Об этом сообщили пресс-службы областной прокуратуры .
По версии следователей, задержанные попытались устроить провокацию с туристами из Польши. В конце концов их действия расценили как попытку к совершению теракта.
Целью акции были - запугивание населения и осложнения отношений между Украиной и Польшей.
Мужчинам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.
Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
Напомним, 3 апреля оперативники Службы безопасности Украины задержали двух исполнителей подрыва польского Мемориала орлят , который расположен на Лычаковское кладбище во Львове. Также выяснилось, что задержанные причастны к поджогу автобуса с иностранцами. Их акции, по информации правоохранителей, финансировались окружением экс-президента беглого Виктора Януковича под кураторством российских спецслужб.
13 марта неизвестные бросили взрывное предмет на территории Лычаковского кладбища у польского Мемориала орлят.
Глава МИД Украины Павел Климкин осудил взрыв, совершенный близко Мемориала львовских орлят на Лычаковском кладбище.
Министерство иностранных дел Польши считает взрыв возле Мемориала львовских орлят на Лычаковском кладбище Львова "очередным антипольским инцидентом" в Украине.