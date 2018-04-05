Информация о том, что якобы хочет лишить пожилых украинцев пенсий и переложить содержание пенсионеров на плечи их детей, является фейком.

Об этом в эксклюзивном комментарии сообщил министр социальной политики Андрей Рева, комментируя свое заявление об алиментах, которые украинцы должны платить на содержание родителей-пенсионеров, со ссылкой на .

"Меня всегда фейки сопровождают, у меня такая карма", - посетовал министр.

По его словам, алименты должны выплачиваться только тогда, когда их назначает суд – "других случаев нет и не надо вводить".

"Что касается пенсий – если кто-то воспринял, что у людей хотят забрать пенсии и вместо этого заставить детей платить алименты – это фейк. Ни в коем случае у Кабмина, Минсоцполитики или Пенсионного фонда не поднимется рука, чтобы забрать у людей то, что они заработали. Это абсолютно не связанные вещи", - подчеркнул Рева.

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