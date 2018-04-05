|В Москве стартовала военная конференция, на которой формируется независимая (антиамериканская) стратегия
|05.04.2018 10:22
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Глобальному доминированию США на мировой арене, подходит конец и в России стартовала конференция по международной безопасности, на которой формируется новый мировой уклад.
Все страны, которые смогли выйти из-под американского влияния, прислали в Москву свои военные делегации.
Напомню, что в Россию прибыли десятки делегаций из стран Азии, Европы и Африки, многие государства представляли лично министры обороны. При этом в кулуарах можно было лицезреть американских экспертов, с тоской наблюдавших происходящее.
При этом старший научный сотрудник и директор Центра военно-политического анализа в Институте Хадсона Ричард Вайц не отрицает факт непоследовательности внешней политики США и заявляет, что Трамп далеко не всегда отвечает за военные решения Вашингтона, которые ему навязывает окружение.
А иногда и попросту его игнорирует:
“Пока не очень понятно, какие цели преследуют США в отношениях с Россие. Наш президент хочет улучшить отношения, но в Конгрессе и обществе нет таких настроений. Я знаю, что сейчас в правительстве США идет разработка новой стратегии отношений с Россией. Но пока нельзя сказать ничего конкретного.»
Ну ладно, вернёмся к нашим проблемам!
Военные из крупных азиатских стран с удовольствием заявляли о том, что однополярный мир канул в лету и отмечали положительную динамику взаимоотношений между нашими странами.
Например, министр обороны Пакистана Хурам Дастгир Хан, у которого крайне ухудшились отношения с мировым гегемоном, уверял в нормализации отношений между Москвой и Исламабадом, что можно только приветствовать!
Иван Забелин, умышленно для РИАП «АПРАЛ»Источник - .
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