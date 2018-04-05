Глобальному доминированию США на мировой арене, подходит конец и в России стартовала конференция по международной безопасности, на которой формируется новый мировой уклад.

Все страны, которые смогли выйти из-под американского влияния, прислали в Москву свои военные делегации.

Напомню, что в Россию прибыли десятки делегаций из стран Азии, Европы и Африки, многие государства представляли лично министры обороны. При этом в кулуарах можно было лицезреть американских экспертов, с тоской наблюдавших происходящее.

При этом старший научный сотрудник и директор Центра военно-политического анализа в Институте Хадсона Ричард Вайц не отрицает факт непоследовательности внешней политики США и заявляет, что Трамп далеко не всегда отвечает за военные решения Вашингтона, которые ему навязывает окружение.

А иногда и попросту его игнорирует:

“Пока не очень понятно, какие цели преследуют США в отношениях с Россие. Наш президент хочет улучшить отношения, но в Конгрессе и обществе нет таких настроений. Я знаю, что сейчас в правительстве США идет разработка новой стратегии отношений с Россией. Но пока нельзя сказать ничего конкретного.»

Ну ладно, вернёмся к нашим проблемам!

Военные из крупных азиатских стран с удовольствием заявляли о том, что однополярный мир канул в лету и отмечали положительную динамику взаимоотношений между нашими странами.

Например, министр обороны Пакистана Хурам Дастгир Хан, у которого крайне ухудшились отношения с мировым гегемоном, уверял в нормализации отношений между Москвой и Исламабадом, что можно только приветствовать!

Иван Забелин, умышленно для РИАП «АПРАЛ»

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