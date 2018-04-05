|США введут санкции против фигурантов «Кремлевского доклада»
|05.04.2018 10:23
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В ближайшее время Вашингтон объявит о введении новых персональных санкции в отношении российских политиков и бизнесменов, приближенных к лидеру Кремля Владимиру Путину.
Об этом пишет информационное агентство Reuters, ссылаясь на свои источники в Минфине США, передает .
Санкции будут введены из-за вмешательства в выборы президента США в 2016 году, победу на которых одержал Дональд Трамп.
По информации источников The Washington Post, о новых санкциях будет объявлено не позднее пятницы, 6 апреля. Сколько фигурантов «кремлевского списка» подпадут под ограничения, пока неизвестно.
Напомним, в январе Минфин США опубликовал «кремлевский список», в который вошли 210 человек. В него, в частности, попали все российские бизнесмены, чье состояние превышает 1 млрд долларов. Фигуранты «кремлевского списка» за день потеряли $1,1 млрд. В феврале санкционный список дополнили представителями «ДНР» и «ЛНР», которые являются лишь прикрытием для теневого бизнеса.
США расследуют вероятное вмешательство России в президентские выборы. В начале августа 2016 года спецпрокурор Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования «российского следа». Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции Хиллари Клинтон.