Apple приступает к тестированию необычных дисплеев для будущих iPhone. Их главной фишкой станет реагирование на жесты без физического контакта.

svodka.net/

Об этом сообщают источники издания Bloomberg. , информирует svodka.net.

По их информации, новый дисплей iPhone сможет «видеть» не только палец, находящийся над ним, но и рассчитывать расстояние к нему.

Apple уже давно заявляла о своем пристрастии к экспериментам, касающихся новых видов взаимодействия с экранами. Так, в iPhone 6s и Apple Watch была внедрена технология 3D Touch, позволяющая оперативно вызывать контекстное меню на иконках программ, а также быстро перемещать курсор, с усилием прижав палец к панели.

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В компании рассекретили, что «неприкасаемое» управление выведет iPhone на новый уровень и позволит пользователю вообще не контактировать с дисплеем.

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