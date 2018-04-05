В Измаильском районе пиротехники обезвредили взрывоопасный предмет, обнаруженный в акватории р. Дунай. Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

По прибытию на место происшествия специалистами группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Одесской области обнаруженный предмет был идентифицирован как боевую мину типа Sautter-Harle производства 1920 года.

"С целью недопущения перемещения взрывоопасного предмета по акватории реки с помощью рыбацкой сети и веревки мину было зафиксировано к берегу. Спасатели изъяли и обезвредили боевую мину весом 480 кг, которую использовали на подводных лодках Sautter Harle HS 1", - говорится в сообщении.

Напомним, в связи с повышением уровня воды в реке Дунай на поверхность поднялась мина времен Первой мировой войны.

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