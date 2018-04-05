В Telegram появился чат-бот @screencancerbot, который помогает оценить риск заболевания раком. Об этом сообщает Knife Media .

Чат-бот запустил Фонд профилактики рака "Не напрасно" вместе с Telegram-каналом @medtechnews.

Для того, чтобы узнать о факторах риска в каждом конкретном случае, необходимо отрыть переписку с ботом либо пройти подобный тест на сайте фонда. В конце можно получить рекомендации о том, следует ли проходить какие-либо обследования.

Указано, что тест подходит людям в возрасте более 20 лет, у которых не было выявлено онкологических заболеваний. Разработчики отметили, что тест не гарантирует 100% точности прогноза.

"Низкий риск означает, что вероятность развития рака на данный момент ниже, чем в популяции, но она не равна нулю. Высокий риск НЕ означает, что рак непременно разовьется - это означает, что вам необходимо принять радикальные меры для снижения риска", - пояснили они.

Как сообщал svodka.net, группа биологов швейцарского Университета Базеля провела тестирование 4,5 тысячи белков, чтобы изучить из воздействие на больные и здоровые ткани человеческой печени, во время чего нашли новый белок, который борется с раковыми клетками печени, увеличивая шансы на выздоровление.

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