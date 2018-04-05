За принятие в первом чтении законопроекта об отмене уплаты религиозными организациями административного сбора при регистрации проголосовали 237 депутатов. Рада приняла за основу законопроект №6642 Фото: rada.gov.ua За соответствующее решение проголосовали 237 депутатов.В тексте законопроекта указано, что в ряде статей закона "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований" необходимо дополнить формулировки "гражданское объединение" словами "религиозные организации". Согласно пояснительной записке к документу, действующая редакция закона не предусматривает уплату административного сбора религиозными организациями, однако не содержит четкой нормы об освобождении религиозных организаций от уплаты такого налога, что содержит в себе риски коррупции."Нормы, которыми регулируется процесс государственной регистрации юридических лиц (в том числе религиозных организаций) выписаны недостаточно четко, что допускает двойное объяснение и приводит к разногласиям при их применении государственными регистраторами. В результате тормозится процесс регистрации религиозных организаций, что прямо нарушает конституционное право на свободу ведения религиозной деятельности", – сказано в записке. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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