Погода, Новости, загрузка...
Рада приняла законопроект об освобождении религиозных организаций от уплаты сбора при регистрации
05.04.2018 10:26
За принятие в первом чтении законопроекта об отмене уплаты религиозными организациями административного сбора при регистрации проголосовали 237 депутатов. Рада приняла за основу законопроект №6642 Фото: rada.gov.ua За соответствующее решение проголосовали 237 депутатов.В тексте законопроекта указано, что в ряде статей закона "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований" необходимо дополнить формулировки "гражданское объединение" словами "религиозные организации".            Согласно пояснительной записке к документу, действующая редакция закона не предусматривает уплату административного сбора религиозными организациями, однако не содержит четкой нормы об освобождении религиозных организаций от уплаты такого налога, что содержит в себе риски коррупции."Нормы, которыми регулируется процесс государственной регистрации юридических лиц (в том числе религиозных организаций) выписаны недостаточно четко, что допускает двойное объяснение и приводит к разногласиям при их применении государственными регистраторами. В результате тормозится процесс регистрации религиозных организаций, что прямо нарушает конституционное право на свободу ведения религиозной деятельности", – сказано в записке.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить