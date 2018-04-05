За принятие в первом чтении законопроекта об отмене уплаты
религиозными организациями административного сбора при регистрации
проголосовали 237 депутатов. Рада приняла за основу
законопроект №6642 Фото: rada.gov.ua За соответствующее
решение проголосовали 237 депутатов.В тексте законопроекта указано,
что в ряде статей закона "О государственной регистрации юридических
лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований"
необходимо дополнить формулировки "гражданское объединение" словами
"религиозные организации".
Согласно
пояснительной записке к документу, действующая редакция закона не
предусматривает уплату административного сбора религиозными
организациями, однако не содержит четкой нормы об освобождении
религиозных организаций от уплаты такого налога, что содержит в
себе риски коррупции."Нормы, которыми регулируется процесс
государственной регистрации юридических лиц (в том числе
религиозных организаций) выписаны недостаточно четко, что допускает
двойное объяснение и приводит к разногласиям при их применении
государственными регистраторами. В результате тормозится процесс
регистрации религиозных организаций, что прямо нарушает
конституционное право на свободу ведения религиозной
деятельности", – сказано в записке.
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