США продолжат консультации с союзниками относительно будущих планов

Соответствующее заявление распространил офис спикера Белого дома .

"Теперь, когда ИД почти полностью уничтожена, военная задача по ИД в Сирии быстро приближается к своему завершению. Соединенные Штаты и наши партнеры твердо намерены продолжать ликвидацию тех незначительных остатков ИД в Сирии, до сих пор не уничтожены нашими силами", - отмечается в документе.

Как подчеркнули в Белом доме, США продолжат консультации с союзниками относительно будущих планов.

"Мы надеемся, что страны этого региона и за его пределами, а также ООН, прилагать усилия для достижения мира и предотвращения возрождения ИД", - говорится в заявлении.

Сейчас на территории Сирии находится около 2 тысяч военнослужащих США, в том числе американский спецназ, который помог захватить территории террористов "Исламского государства".