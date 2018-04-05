|Миссия по "Исламского государства" в Сирии завершается, - Трамп
|05.04.2018 10:28
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США продолжат консультации с союзниками относительно будущих плановвласть президента США объявила о завершении миссии против террористической группировки "ИД" в Сирии и продолжения консультаций по восстановлению мира в этой стране
Фото:reuters
Соответствующее заявление распространил офис спикера Белого дома .
"Теперь, когда ИД почти полностью уничтожена, военная задача по ИД в Сирии быстро приближается к своему завершению. Соединенные Штаты и наши партнеры твердо намерены продолжать ликвидацию тех незначительных остатков ИД в Сирии, до сих пор не уничтожены нашими силами", - отмечается в документе.
Как подчеркнули в Белом доме, США продолжат консультации с союзниками относительно будущих планов.
"Мы надеемся, что страны этого региона и за его пределами, а также ООН, прилагать усилия для достижения мира и предотвращения возрождения ИД", - говорится в заявлении.
Сейчас на территории Сирии находится около 2 тысяч военнослужащих США, в том числе американский спецназ, который помог захватить территории террористов "Исламского государства".
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы американские войска "вышли" из Сирии .