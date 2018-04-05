Заместитель Генерального прокурора Украины Анжела Стрижевская не исключила возможности обращения в суд относительно освобождения от уголовной ответственности активиста Майдана Ивана Бубенчика на основании закона об амнистии активистов Майдана после изменения ему подозрения. Об этом она заявила сегодня журналистам возле Печерского районного суда, передает корреспондент.

"Принимать решения в соответствии с законом, о котором вы говорите (закон об амнистии активистов Майдана - ред.), там целая процедура выписана, должно быть соответствующее ходатайство, которое должен рассмотреть суд и принять решение. По крайней мере у Бубенчика будет такая возможность", - сказала она.

Отвечая на уточнение журналистов о том, обратится ли ГПУ с соответствующим ходатайством в суд, Стрижевская сказала: "Посмотрим".

Напомним, Бубенчику изменили подозрение. ГПУ отозвала ходатайство об избрании меры пресечения Бубенчику, что удовлетворил суд.

Как сообщал ранее начальник Департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что Генпрокуратура объявила подозрение активисту Майдана Ивану Бубенчику в убийстве двух правоохранителей в феврале 2014 года.

После этого Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, комментируя объявление подозрения Бубенчику в убийстве двух правоохранителей в феврале 2014 года, указал, что считает неправильной квалификацию действий активиста.

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