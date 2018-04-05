Возгорание возникло утром в четверг в металлическом трансформаторе. Общая площадь пожара составила около 15 кв. м, погибших и травмированных нет, доложили спасатели ГСЧС.

В Днепре в четверг, 5 марта, в 4:06 стало известно о возгорании на Приднепровской теплоэлектростанции, расположенной на ул. Гаванской Самарского района города. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, информирует svodka.net.

На месте вызова стало известно, что возгорание возникло в металлическом трансформаторе. Пожар был локализован в 4:43 и ликвидирован в 4:55. Общая площадь возгорания составляла около 15 кв. м.

По данным ведомства, к тушению пожара были привлечены 50 спасателей и 10 единиц пожарно-спасательной техники. Погибших и травмированных нет.

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