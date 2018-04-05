|ГПУ решила отозвать ходатайство об аресте Бубенчика
|05.04.2018 10:35
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Генеральная прокуратура отозвала ходатайство об аресте участника Майдана Ивана Бубенчика. Об этом пишет издание .
3 апреля ему сообщили о подозрении в убийствах сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего внутренних войск и покушении на убийство военнослужащего 20 февраля 2014 года на Майдане Независимости, а также в приобретении и ношении огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115, ст. 348, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).
Но заместитель генерального прокурора Алла Стрижевская во время заседания суда 5 апреля сообщила, что подозрение будет изменено. В связи с этим ходатайство об избрании меры пресечения необходимо отозвать.
Новое подозрение вручат вечером 5 апреля.