Генеральная прокуратура отозвала ходатайство об аресте участника Майдана Ивана Бубенчика. Об этом пишет издание .

3 апреля ему сообщили о подозрении в убийствах сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего внутренних войск и покушении на убийство военнослужащего 20 февраля 2014 года на Майдане Независимости, а также в приобретении и ношении огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115, ст. 348, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

Но заместитель генерального прокурора Алла Стрижевская во время заседания суда 5 апреля сообщила, что подозрение будет изменено. В связи с этим ходатайство об избрании меры пресечения необходимо отозвать.

Новое подозрение вручат вечером 5 апреля.

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