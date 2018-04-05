|Хто наступний? Потап написав книжку для дітей (ФОТО)
|05.04.2018 10:36
|
Не так давно книжку для дітей про кажана на ім'я Жан випустила Ольга Фреймут, водночас започаткувавши власне видавництво, а напередодні письменницьким хистом похвалився репер Потап.
"Моя перша книга і одразу ж українською і для дітей! Знайомтесь, – "Пан Їжак", - підписав пост у соцмережі Потап.
Книжку також перекладуть російською, а презентація відбудеться вже під час Книжкового Арсеналу.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями