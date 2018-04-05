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Хто наступний? Потап написав книжку для дітей (ФОТО)
05.04.2018 10:36
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Не так давно книжку для дітей про кажана на ім'я Жан випустила Ольга Фреймут, водночас започаткувавши власне видавництво, а напередодні письменницьким хистом похвалився репер Потап.

"Моя перша книга і одразу ж українською і для дітей! Знайомтесь, – "Пан Їжак", - підписав пост у соцмережі Потап.

Книжку також перекладуть російською, а презентація відбудеться вже під час Книжкового Арсеналу.

Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap) 2 Кві 2018 р. о 8:05 PDT


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