Основные мусульманские группы Австрии назвали такое намерение "абсолютно контрпродуктивным"

Закон "О защите детей" будет подготовлен течение этого года. По словам министра образования, он станет "символическим актом" в защиту австрийской культуры от определенных исламских влияний, сообщает BBC .

Основные мусульманские группы Австрии назвали такое намерение "абсолютно контрпродуктивным". Они утверждают, что очень мало девушек в детских садах и начальных школах в Австрии носят хиджабы.

При этом многие мусульмане считают, что их вера требует от девушки начать носить хиджаб от полового созревания.

Австрийская Консервативная партия победила на прошлогодних выборах, заняв жесткую позицию по вопросам иммиграции.