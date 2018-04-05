Рассказывая о том, что Россия не считает нужным соблюдать международные договора, никого уже не удивишь, но сегодня превзошел себя и продемонстрировал очередное ноу-хау. Спикер на брифинге потребовал от Украины выполнения соглашения, часть которого Кремль, мягко говоря, игнорирует.

Как передает со ссылкой на , об этом в своем блоге пишет украинский блогер, журналист Роман .

Он отмечает, что в этой истории с задержанием судна «Норд» из оккупированного Крыма Москва ссылается на несколько документов, между них есть вот такой: «Договор между и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива» от 24 декабря 2003 года. Документ очень интересный. Есть там совсем атавизмы, например пассаж о том, что стороны руководствуются связями, который сложились между станами годами тесной дружбы и взаимопонимания, как между двумя братскими народами.

По словам Цимбалюка, еще и такие позиции, что все разногласия между двумя братскими странами должны решаться только мирному. Журналист поясняет, дело в том, что после оккупации и аннексии украинского полуострова, Москва объявила, что не только «крымнаш», но и Керченский канал «наш», вышла из переговоров по делимитации. Вывод таков: «братья», грабят и убивают, и одновременно с улыбкой размахивают документами, рассказывая, что Украина им «должна».

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