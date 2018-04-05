Журналист: думали, Россия уже не удивит, но... По теме:
Рассказывая о том, что Россия не считает нужным
соблюдать международные договора, никого уже не удивишь, но сегодня
превзошел себя и продемонстрировал очередное ноу-хау. Спикер на
брифинге потребовал от Украины выполнения соглашения, часть
которого Кремль, мягко говоря, игнорирует.
Как передает
со ссылкой на , об этом в своем блоге пишет украинский
блогер, журналист Роман .
Он отмечает, что в этой истории с задержанием судна «Норд» из
оккупированного Крыма Москва ссылается на несколько документов,
между них есть вот такой: «Договор между и Украиной о
сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского
пролива» от 24 декабря 2003 года. Документ очень интересный. Есть
там совсем атавизмы, например пассаж о том, что стороны
руководствуются связями, который сложились между станами годами
тесной дружбы и взаимопонимания, как между двумя братскими
народами.
По словам Цимбалюка, еще и такие позиции, что все разногласия между
двумя братскими странами должны решаться только мирному. Журналист
поясняет, дело в том, что после оккупации и аннексии украинского
полуострова, Москва объявила, что не только «крымнаш», но и
Керченский канал «наш», вышла из переговоров по делимитации. Вывод
таков: «братья», грабят и убивают, и одновременно с улыбкой
размахивают документами, рассказывая, что Украина им «должна».
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