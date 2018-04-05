Киевский институт судебных экспертиз не работает, из-за психофизиологической экспертизы, которую проходит Надежда Савченко, об этом сообщает корреспондент

Вход в учреждение закрыто на ключ, у дверей стоят полицейские. При этом, граждан, у которых на сегодня назначены экспертизы в Институт не пускают. В Институт пока нельзя обратиться ни по каким вопросам.

На просьбу зайти, полицейские отвечают: "Не работаем."

В Институте находятся сестра Надежды, Вера Савченко и ее помощники. Также с ними пустили операторов и журналистов трех каналов: NewsOne, 112 и ZIK.

Как сообщал известный киевский адвокат Виктор Чевгуз разорвал соглашение о предоставлении адвокатских услуг Савченко.

Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила согласие на ее задержание и арест.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

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