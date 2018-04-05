В драке участвовали десять человек — семеро с одной стороны и трое — с другой. Один из участников получил ножевое ранение под ребром.

В Киеве в районе Виноградарь, на проспекте Свободы, 26 поздно вечером 4 апреля произошла массовая драка сообщает, Киев Оперативный, информирует svodka.net.

Отмечается, что событие произошло около кафе Кавказ. Что именно мужчины не поделили между собой и почему начался конфликт неизвестно.

По предварительной информации, в драке участвовали более десяти человек (семь человек с одной стороны и трое с другой). Закончилась драка ударом ножом, сообщает Киев оперативный в соцсети. Пострадавшему мужчине сразу стало плохо и его занесли в кафе.

Врачи скорой сообщили, что у мужчины проникающее ранение под ребром. Пострадавшего безотлагательно госпитализировали. Остальные участники сбежали с места происшествия.

Читайте: В столице у 6-летней девочки в школе остановилось сердце

На место происшествия приехали сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативной группы.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира