|В Киеве произошла массовая драка с поножовщиной (ВИДЕО)
|05.04.2018 10:40
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В драке участвовали десять человек — семеро с одной стороны и трое — с другой. Один из участников получил ножевое ранение под ребром.
В Киеве в районе Виноградарь, на проспекте Свободы, 26 поздно вечером 4 апреля произошла массовая драка сообщает, Киев Оперативный, информирует svodka.net.
Отмечается, что событие произошло около кафе Кавказ. Что именно мужчины не поделили между собой и почему начался конфликт неизвестно.
По предварительной информации, в драке участвовали более десяти человек (семь человек с одной стороны и трое с другой). Закончилась драка ударом ножом, сообщает Киев оперативный в соцсети. Пострадавшему мужчине сразу стало плохо и его занесли в кафе.
Врачи скорой сообщили, что у мужчины проникающее ранение под ребром. Пострадавшего безотлагательно госпитализировали. Остальные участники сбежали с места происшествия.
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На место происшествия приехали сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативной группы.