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В Киеве произошла массовая драка с поножовщиной (ВИДЕО)
05.04.2018 10:40
В Киеве произошла массовая драка с поножовщиной (ВИДЕО)

В драке участвовали десять человек — семеро с одной стороны и трое — с другой. Один из участников получил ножевое ранение под ребром.

В Киеве в районе Виноградарь, на проспекте Свободы, 26 поздно вечером 4 апреля произошла массовая драка сообщает, Киев Оперативный, информирует svodka.net.

Отмечается, что событие произошло около кафе Кавказ. Что именно мужчины не поделили между собой и почему начался конфликт неизвестно.

По предварительной информации, в драке участвовали более десяти человек (семь человек с одной стороны и трое с другой). Закончилась драка ударом ножом, сообщает Киев оперативный в соцсети. Пострадавшему мужчине сразу стало плохо и его занесли в кафе.

Врачи скорой сообщили, что у мужчины проникающее ранение под ребром. Пострадавшего безотлагательно госпитализировали. Остальные участники сбежали с места происшествия.

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На место происшествия приехали сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативной группы.


Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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