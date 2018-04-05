Заместитель генерального прокурора Украны Анжела Стрижевская объяснила, что отозвала подозрение против активиста Майдана Ивана Бубенчика, поскольку считает его неубедительным. Об этом она заявила после заседания суда.

По словам Стрижевской, подозрение предыдущей группы прокуроров, под руководством Сергея Горбатюка, была недостаточно обоснованным.

"Считаю, что такая квалификация, которая была в старом подозрении, была недостаточно обоснованной. Доказательства были неубедительными. Я их тщательно изучила. И если они не убедительны для меня, то не убедят и суд", - заявила заместитель Юрия Луценко.

Также Стрижевская подчеркнула, что в четверг вечером, 5 апреля, Бубенчику будет вручено новое подозрение, с которым ознакомятся адвокаты и выстроят свою стратегию защиты.

"Думаю, мы будем свидетелями очень прозрачного судебного процесса", - отметила прокурор.

Как сообщал svodka.net ранее, сторона обвинения приняла решение отозвать ходатайство о содержании под стражей Ивана Бубенчика .

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